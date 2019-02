Le api conoscono la matematica: una nuova ricerca esalta il loro "cervellino"

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 22:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un piccolo cervello non implica che ci sia una scarsa intelligenza: lo dimostra uno studio sulle api del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica, che ha scoperto come le api siano in grado di cogliere le idee matematiche di base. Dopo aver addestrato un gruppo di scienziati impollinatori, i ricercatori hanno scoperto che i piccoli insetti erano in grado di eseguire addizioni e sottrazioni.La matematica, da tempo considerata un'abilità unica per l'uomo, è invece un'abilità che si trova in tutto il regno animale: dagli scimpanzé a pappagalli e piccioni, tante le specie animali che hanno dimostrato la capacità di sottrarre e aggiungere. Queste abilità,richiedono che gli animali svolgano complessi processi nel loro cervello, ricordando regole complesse mentre le applicano a nuove situazioni.La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science Advances. Nel nuovo studio un team guidato da Scarlett Howard ha prima insegnato alle api a riconoscere i colori come simboli per addizione o sottrazione (il blu significava più, il giallo meno), poi le ha addestrate a entrare in labirinti a forma di Y, in cui dovevano fare delle scelte: in caso di scelta giusta sarebbero state premiate con acqua zuccherata, in caso di scelta sbagliata punite con un liquido amaro. Nel corso di 100 prove, le 14 api hanno scelto l’opzione corretta il 75% delle volte, dimostrando perciò di poter avere un potenziale matematico.