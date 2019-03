Il Cnr svela i brevetti per le scienza della vita e la salute

Il Cnr apre il cassetto delle meraviglie e avvia con Cluster Chico un importante accordo di collaborazione mettendo a disposizione anche i propri brevetti. Il cluster, impegnato nel settore delle Scienza della vita, si offre di traghettare la ricerca dalla sperimentazione alla realizzazione operativa. Un passaggio possibile grazie a tutti i soci di Chico, tra Università pubbliche e private, aziende sanitarie e ospedaliere, imprese, start up e laboratori, che hanno la capacità di trasformare i progetti in azioni concrete nel campo del benessere e della salute.



La funzione è quella di facilitatore del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie dal settore della ricerca a quello dell'industria al fine di sviluppare progetti innovativi e sostenibili nel campo della salute e del benessere. Inoltre Chico operando nel settore salute, scienze della vita, propone interventi finalizzati ad avere impatti sulla produzione, sul consumo e sulla qualità della vita individuale e collettiva anche attraverso un coinvolgimento continuo e il confronto con imprese farmaceutiche, biomedicali, agroalimentari, del settore It e strutture ospedaliere del territorio.