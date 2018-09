Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ilumano programmato per l'estinzione della specie. Il risultato della ricerca condotta dall'italiano Paolo Rognini, dellè sorprendente ed inquietante. Ma spiega anche tanti comportamenti autolesivi. Secondo la tesi dello scienziato infatti, alcuni nostri atteggiamenti rispondono a stimoli antichi, di natura predatoria, che non si sono adattati alle esigenze dell'era contemporanea.E' come se ancora avessimo bisogno di cacciare per nutrirci, quando invece ci basta andare al supermercato. L'istinto predatorio ci spingerebbe non solo a conquistare, ma a predare l'ambiente, quindi a sfruttare oltre il necessario ogni elemento naturale disponibile, fino all'esaurimento, quindi alla distruzione del pianeta.dell'essere umano sarebbe la conseguenza ultima ed estrema. Rognini nella sua tesi è convinto che il nostro cervello, come quello degli animali, “dia ancora risposte, non più adatte ad un contesto ambientale completamente diverso, per questo è indispensabile intervenire subito, senza aspettare un nuovo atteggiamento dettato dai lunghi tempi dell'evoluzione”.Se per milioni di anniha cercato di controllare l'ambiente, oggi, che non c'è più quell'esigenza primaria, il cervello ha comunque conservato quella spinta. “Non possiamo aspettare 300 mila anni – considera il ricercatore – che sottolinea l'unico rimedio possibile. La cultura. L'esempio più evidente è quello sullo sfruttamento delle risorse. Se smettiamo di crederle inesauribili, dunque abbattiamo le nostre convinzioni culturali, allora forse salveremo il nostro pianeta. E noi stessi.