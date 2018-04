Aids, una pianta che cresce in Sardegna aiuta a bloccare il virus dell'Hiv

Ilnon invecchia. Contrariamente a quanto pensato sinora anche quando si è anziani, se sano, continua a rigenerarsi come quello giovane, grazie alla produzione di nuovi neuroni. Lo hanno dimostrato per la prima volta nell'uomo la ricerca della Columbia University, coordinata dall'italianaIl risultato è pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell.«Il nostro cervello continua a produrre nuovi neuroni per tutta la vita, e questa è una capacità unica dell'uomo, assente nei roditori e nei primati», ha detto Maura Boldrini all'ANSA. Finora si pensava che nel cervello adulto non si formassero nuovi neuroni, ma ora è stato dimostrato il contrario. Si è visto che gli anziani sono emotivamente e cognitivamente più capaci di quanto finora pensato: possono produrre migliaia di nuovi neuroni, al pari dei giovani, e nel loro cervello il volume della struttura che controlla le emozioni, chiamata ippocampo, equivale a quello caratteristico di un cervello giovane. Unica differenza è la vascolarizzazione, meno diffusa nel cervelloanziano.«I nuovi neuroni nell'ippocampo sono necessari per la memoria e per la risposta emotiva allo stress»., ha spiegato la ricercatrice. Il fatto che anche nel cervelloanziano continuino a rigenerarsi, ha aggiunto, significa «che con uno stile di vita sano, un ambiente stimolante, interazioni sociali ed esercizio, possiamo mantenere sani e funzionanti i nostri neuroni, e contribuire ad un invecchiamento sano».La ricerca si è basata sulle caratteristiche osservate dal tessuto cerebrale di 28 individui morti improvvisamente in età comprese fra 14 e 79 anni. Si è visto così che, mentre le cellule progenitrici dei neuroni e i neuroni immaturi sono presenti in modo simile nel cervello di giovani e anziani, le differenze sono invece nei vasi sanguigni, più rari negli anziani, In questi ultimi è meno presente anche e anche una minor quantità della proteina che regola la plasticità dell'ippocampo, chiamata Psa-Ncam. Di qui l'ipotesi che questi due fattori siano i responsabili della minore capacità di recupero tipica dell'età avanzata.