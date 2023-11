Idratazione in inverno: il 57,8% degli italiani beve circa due litri di acqua al giorno

Quanto è importante l’idratazione nei mesi invernali e quanta consapevolezza hanno, in proposito, gli italiani? Da un sondaggio svolto da SodaStream su un campione di oltre 2.700 connazionali in tema di idratazione e benessere anche nei mesi più freddi emergono in realtà elementi positivi. Se in estate bere è più facile, con l’arrivo dell’inverno la percezione della sete diminuisce e con essa l’esigenza di bere.

Una cattiva abitudine che va contrastata, perché una corretta idratazione è importante per mantenersi in salute tutto l’anno, inverno incluso. Bere regolarmente anche nei mesi invernali è infatti fondamentale per eliminare tossine e scorie (che il nostro corpo continua a produrre), rinforzare le difese immunitarie e contrastare la disidratazione in caso di mali di stagione, come febbre, tosse e mal di gola.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023

