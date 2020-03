«Non usate ibuprofene senza sentire medico»: l'appello dell'Oms

Il nuovo modulo di autocertificazione: SCARICA QUI IL PDF

«Raccomandiamo il paracetamolo, non l' ibuprofene, per l'automedicazione », ha detto Lindmeier. L'indicazione dell'agenzia delle Nazioni Unite è arrivata dopo che importanti funzionari sanitari francesi hanno messo in guardia dall'uso di farmaci antinfiammatori non steroidei (Fan) per Covid-19. Un recente articolo su 'The Lancet' aveva avanzato l'ipotesi di alcuni farmaci, incluso l' ibuprofene , osservato un rischio per i pazienti con Covid-19 che soffrono anche di ipertensione o diabete.