«I dinosauri a due zampe oscillavano la coda per correre più veloci», la ricerca

«I dinosauri a due zampe potrebbero aver oscillato la coda per correre più veloci», lo affermano gli scienziati che hanno modellato i loro movimenti in 3D all'Università di Harvard. I dinosauri a due zampe potrebbero aver fatto oscillare la coda mentre correvano proprio come gli umani fanno oscillare le braccia. Fino ad ora, era opinione diffusa che i dinosauri bipedi (a due zampe) sviluppassero lunghe code per controbilanciare il peso delle loro teste, e che fosse semplicemente un'estensione rigida del bacino. Ma ora si pensa che oscillare la coda riduca lo sforzo muscolare necessario per spingersi in avanti, il che significa che avrebbe potuto aver ben altra utilità. Lo riporta il Guardian .

Per capire meglio come Coelophysis bauri - un piccolo dinosauro carnivoro che si affidava alla velocità e all'agilità per catturare la sua preda - potrebbe essersi mosso in base alla sua fisiologia, Peter Bishop dell'Harvard Museum of Comparative Zoology, negli Stati Uniti, e colleghi hanno costruito un 3D simulazione utilizzando scansioni TC di ossa di dinosauro e modelli digitali di come lo scheletro si sarebbe adattato. Fondamentalmente, questa simulazione ha permesso loro di prevedere quali modelli di movimento avrebbero massimizzato determinati obiettivi, come correre più velocemente. E l'impatto dell'alterazione o della rimozione di alcuni segmenti del corpo, come la coda.

Le simulazioni hanno rivelato inaspettatamente che il dinosauro faceva movimenti pronunciati con il collo e la lunga coda mentre si muoveva. «Non è come un cane che scodinzola quando è eccitato. E' sincronizzato in modo molto preciso con l'oscillazione in avanti e all'indietro delle gambe», ha detto Bishop, la cui ricerca è stata pubblicata su Science Advances. «Proprio come noi umani facciamo oscillare le braccia quando camminiamo o corriamo, pensiamo che si tratti di bilanciare e controbilanciare il movimento degli altri segmenti del corpo».

Il team ha anche studiato l'impatto della rimozione della coda: ciò significava che il dinosauro simulato doveva applicare il 18% in più di sforzo muscolare mentre si muoveva, suggerendo che la coda potrebbe anche aver ridotto il dispendio energetico di Coelophysis - un altro motivo per cui gli umani oscillano le braccia quando loro camminano. «Quando abbiamo tagliato la coda, il dinosauro doveva effettivamente agitare i fianchi per compensare la perdita della coda», ha detto Bishop.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 22:43

