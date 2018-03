Hawking morto, il ricordo del mondo dei vip dai Simpson a Sharon Stone

Hawking morto. Era il genio dei buchi neri: ha lottato per decenni contro la Sla

"Sulla terra ci restano solo mille anni. Il futuro è su Marte"

Cos'è la sla, la malattia che uccide lentamente e non si può curare

Anche i vip noti a livello planetario ricordano, che se in vita è stato un personaggio presente in fortunate serie tv, nel giorno della sua morte lascia un grande vuoto, non solo nel mondo della scienza. Da Sharon Stone al cast di The Big Bang Theory, sono moltissimi i ricordi e le dimostrazioni di affetto nei confronti dell'astrofisico morto oggi all'età di 76 anni.Stephen Hawking aveva partecipato in prima persona alla serie tv dedicata agli scienziati più divertenti e amati dal pubblico. Per questo motivo, la produzione di 'TBBT' gli ha dedicato questo pensiero: «In memoria di Stephen Hawking, è stato un onore averlo con noi nella serie. Grazie per aver ispirato noi e il mondo».Anche l'attriceha voluto ricordare Stephen Hawking, con una sua citazione: «La prossima volta che qualcuno si lamenta dicendo che hai commesso un errore, digli che potrebbe essere una buona cosa. Senza l'imperfezione, né tu né io potremmo esistere».Dal mondo dei vip si passa a quello della scienza. L'Agenzia spaziale europea () cita la frase «Ricordate di guardare le stelle, non i vostri piedi» e aggiunge: «Ci ha dimostrato che non ci sono limiti al raggiungimento dei nostri sogni. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia».Ad ogni modo, uno scienziato così popolare non poteva non finire nelle serie tv più amate. Non solo The Big Bang Theory: Hawking fu protagonista di episodi dei Simpson e di Futurama.