Pillole di ottimismo, il virologo Guido Silvestri risponde in diretta streaming su Facebook e Youtube

Ultimo aggiornamento: Sunday 2 August 2020, 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì 4 agosto alle ore 18,30 il Prof.sarà protagonista in un’intervista live streaming sul canale Facebook e Youtube Pillole di Ottimismo.è il canale YouTube che affianca la, un progetto più vasto, nato proprio da un'idea del Prof. Guido Silvestri, per diffondereL’intervista permetterà di dare voce e volto all’Ottimismo che viene dalla Conoscenza, che non è solo un motto per il progetto ma un metodo con il quale insieme al suo staff Silvestri lavora ogni giorno per creare contenuti semplici ma radicati nella scienza. Un ottimismo equilibrato, basato sui dati e sulla conoscenza, atto a sviscerare le notizie, lontano dalle polemiche.La formula scelta per questa intervista sarà quella live streaming, con la possibilità per il pubblico di intervenire in diretta con le proprie domande e curiosità e spazio dedicato ai giornalisti che vorranno porre domande mirate al professore.Sul canale YouTube sono già presenti altri video realizzati dallo staff inerenti le tematiche affrontate dalla pagina e progetti propri interni al canale come le interviste della serie "Pillole di Eccellenza". Tali interviste mirano a far conoscere quelle eccellenze italiane che lavorano in Italia, nel settore della ricerca e dell’innovazione, impegnandosi così a migliorare il nostro paese attraverso il proprio lavoro.Protagonisti delle video-pillole già on-line sono stati: Clementina Sasso, astrofisica, Giorgio Vacchiano, ricercatore di Assestamento forestale e Selvicoltura e Nicolò Satin, startupper.Canale youtube https://bit.ly/2Z8HGuu Canale Facebook https://www.facebook.com/pillolediottimismo