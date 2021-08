Giove visibile a occhio nudo, ecco quando avviene lo spettacolo in cielo

Il cielo di Agosto continua a regalarci uno straordinario spettacolo: dopo le sciame di stelle cadenti di San Lorenzo, sarà possibile vedere Giove a occhio nudo. La data da segnare sul calendario è quella della notte tra il 19 e il 20 agosto, quando il pianeta si troverà alla sua minima distanza dalla Terra e in opposizione al Sole. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 07:19

