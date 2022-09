Giove vicinissimo alla Terra: ecco come e quando vederlo. Non succedeva da 59 anni

di Bianca Amsel

Oggi, 26 settembre 2022, Giove raggiungerà la distanza più vicina dalla Terra degli ultimi 59 anni, garantendoci un punto di osservazione eccezionale per vederlo in tutta la sua interezza. Per ammirare il pianeta e la Grande Macchia Rossa che lo contraddistingue sarà sufficiente puntare il binocolo a sud-est dopo il tramonto del Sole. Meteo permettendo, il gigante gassoso regalerà uno spettacolo indimenticabile a tutti gli appassionati di astronomia e non.

Segni di vita su Marte? Robot della Nasa trova rocce con «molecole organiche»

Un meteorite gigante illumina il cielo: «Più grande di qualsiasi cosa mai vista». Centinaia di video sui social

Una notte speciale

Questa sera Giove si troverà ad “appena” 590 milioni di chilometri dalla Terra, proprio come avvenne nell'ottobre del 1963. Ricordiamo che la distanza media dal gigante gassoso è di 787 milioni di chilometri (oltre 5 Unità Astronomiche), mentre quella massima sfiora il miliardo di chilometri, proprio in virtù dell'eccentricità delle orbite. La notte del 26 settembre poi è particolarmente consigliata perché entrerà in opposizione: questo significa che la Terra si troverà esattamente in mezzo tra Giove e il Sole rendendolo ancora più luminoso e visibile rispetto al solito. Un fenomeno che accade soltanto una volta ogni 13 mesi ma che, questa volta, sarà ulteriormente ampliato e favorito dalla minor distanza del pianeta rispetto a noi, garantendoci così la prospettiva migliore degli ultimi 60 anni. È davvero raro, infatti, che questi due fenomeni accadano contemporaneamente visto che l’orbita di Giove e quella della Terra non sono cerchi perfetti e la loro distanza non è mai la stessa da un anno all’altro.

Come e quando vedere Giove

Giove sarà grande e luminoso per tutta la notte, fino a quando non tramonterà a Ovest, attorno alle 06:30 del mattino del giorno successivo. Ricordiamo che sebbene l'opposizione si verificherà quest'oggi, l'osservazione del pianeta resterà ottimale per diversi altri giorni (come lo è stata fino ad oggi da qualche giorno a questa parte). Per godersi lo spettacolo al meglio serve il buio, per cui è necessario aspettare le ore 22 e cercare un luogo fuori città, lontano dalle luci artificiali. A quel punto alza gli occhi al cielo e cerca il punto più luminoso dopo la Luna, punta il binocolo e lo spettacolo è assicurato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA