Giornata mondiale del bacio, i benefici insospettabili secondo la scienza

Un’occasione per ricordarsi che i baci fanno bene: è la giornata mondiale del bacio, che ricorre il 6 luglio. Ad elencare i benefici di questo gesto intimo è la scienza. 34 muscoli facciali messi in movimento e 112 posturali; per non parlare del fatto che rafforza il sistema immunitario e riduce lo stress. Crediti foto: Kikapress, Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 18:46

