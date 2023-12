Ti alzi presto la mattina? Potresti avere i geni del Neanderthal: ecco perché

di Lee Gotti

Se ti svegli presto al mattino e sei subito pronto per affrotnare la giornata, sappi che questo potrebbe dipendere dai geni ereditati dai Neanderthal, antichi parenti degli umani, noti per essere mattutini. Un recente studio pubblicato su Genome Biology and Evolution ha scoperto che tracce del loro DNA sono presenti ancora in alcune persone, influenzando così la tendenza ad avere abitudini mattiniere.

Il nostro orologio biologico, che regola sonno e veglia, è estremamente complesso ed è influenzato da fattori come la cultura e la genetica. Tuttavia, i Neanderthal, che vivevano in zone più fredde, potrebbero aver avuto un orologio biologico più adatto ai cambiamenti della luce del giorno rispetto agli Homo sapiens, i cui antenati si sono evoluti in Africa, verso l'equatore, dove ci sono meno variazioni nelle ore diurne.

Come ci adattiamo ai cicli circadiani, le similitudini con i Neanderthal

Secondo il genetista John Capra dell'Università della California, quando i primi Homo sapiens migrarono dall'Africa, potrebbero aver ereditato dagli incontri con i Neanderthal la capacità di adattarsi a diversi orari e cambiamenti di luce.

Questo DNA influisce non solo su aspetti come la pelle e i capelli, ma anche sui ritmi circadiani, che regolano il nostro orologio biologico. Studiando il DNA di Neanderthal e esseri umani moderni, i ricercatori hanno scoperto mutazioni legate alla propensione a essere mattinieri. Questo suggerisce che questi antichi geni stiano ancora influenzando il modo in cui molte persone affrontano le prime ore del giorno.

«Questi risultati - si legge - ampliano la nostra comprensione di come i genomi degli esseri umani e dei nostri parenti più stretti hanno risposto ad ambienti con diversi cicli luce/buio». Lo studio è solo all'inizio ma ci aiuterà a capire meglio come la nostra storia genetica influenzi il nostro modo di vivere quotidiano.

