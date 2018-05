Creato in laboratorio il primo embrione artificiale

Terapia per melanoma avanzato e carcinoma renale: approvato farmaco con una sola somministrazione

L'ecstasy in farmacia: può ridurre i sintomi dei disturbi da stress post traumatico

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' stato ottenuto in laboratorio il primonato del tutto artificialmente, ovvero non generato a partire da, quindi non da cellule riproduttive, ma daQuesto embrione sintetizzato in laboratorio è di topo e ha continuato a svilupparsi nell'utero, ma non si è dimostrato in grado di arrivare alla fase matura.Lo studio è stato pubblicato sulla rivista, ed il risultato offre un laboratorio unico per studiare le prime fasi dello sviluppo di un essere vivente che in futuro potrà portare alla creazione di