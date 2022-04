Eclissi parziale di Sole oggi 30 aprile. E Venere e Giove danno spettacolo all'alba

La giornata di oggi, sabato 30 aprile sarà ricca di eventi astronomici: è in arrivo un'eclissi parziale di Sole, che non sarà visibile dall'Italia, e contemporaneamente Venere e Giove danno spettacolo all'alba. «Sono due dei pianeti più luminosi da osservare e sorgeranno poco prima del Sole nella costellazione dei Pesci», ha detto ieri all'ANSA Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). «Lo spettacolo imperdibile della congiunzione sarà molto ben visibile - aggiunge - anche se i due pianeti si trovano molto bassi sull'orizzonte».

La causa dell'eclissi parziale di Sole è il fenomeno della Luna Nera: «Nella giornata ci sarà la seconda luna nuova del mese di aprile», spiega Volpini, «che quindi ospita cinque fasi lunari invece delle solite quattro». In questo momento Sole, Luna e Terra si trovano allineati, anche se non in maniera perfetta, quindi l'ombra della Luna proiettata sulla Terra oscurerà in parte il Sole.

«L'eclissi sarà visibile in Sud America e nell'area del Pacifico meridionale», commenta Volpini. Nel corso del mese di aprile è stato possibile ammirare al mattino anche tutti gli altri pianeti, tranne Mercurio, che nella seconda parte del mese è diventato visibile alla sera. Inoltre, il momento migliore di tutto l'anno per osservarlo cade proprio in questi giorni, poiché il pianeta tramonta quasi 2 ore dopo il Sole.

