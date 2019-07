Eclissi parziale di Luna a 50 anni dall'allunaggio

di Simone Pierini

La Luna ha festeggiato i 50 anni del lancio dell’Apollo 11 con un’eclissi parziale ieri sera ben visibile in Italia. Numerose le iniziative organizzate per l’occasione in tutto il Paese dall’Unione Astrofili Italiani (Uai), dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e da diverse associazioni di appassionati del cielo. In tanti hanno passato la serata con gli occhi puntati al cielo per lo spettacolo,

eclissi

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA