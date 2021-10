Un dinosauro all'Onu: «Non scegliete l'estinzione». Il video del T-Rex fa impazzire il web

L'estinzione? Meglio evitarla. Parola di Frankie il dinosauro pronto a sbarcare al summit sul clima per dare qualche consiglio sul futuro del pianeta. Il T-Rex protagonista di una campagna creata dall’Onu in occasione della COP 26 di Glasgow si rivolge ai grandi del pianeta e invita i governi a fare cambiamenti in un video «Don't choose Extinction» che sta diventando virale. «Avete una grande opportunità in questo momento - spiega Frankie nel video - mentre ricostruite le economie e vi riprendete da questa pandemia. Questa è una grande occasione per l’umanità. Quindi ecco la mia idea selvaggia: non scegliete l’estinzione. Salvate la vostra specie prima che sia troppo tardi. È tempo per voi umani di smettere di inventare scuse e iniziare a fare cambiamenti».

Nel cortometraggio creato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), il dinosauro entra all'Onu e dopo l'iniziale panico zittisce la platea con un paio di consigli. «Ascoltate, gente. So un paio di cose sull'estinzione - dice il dinosauro -. Estinguersi è una brutta cosa. E andare verso l'estinzione è la cosa più ridicola che abbia mai sentito in 70 milioni di anni. Almeno noi abbiamo avuto un asteroide. Quale è la vostra scusa?».

We can no longer ignore the climate crisis.



It's time to stop making excuses and start making changes!



Let's take #ClimateAction before it’s too late: https://t.co/UaBpA8VLbn

via @UNDP #DontChooseExtinction pic.twitter.com/y2zZsSc0lB — United Nations (@UN) October 27, 2021

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Ottobre 2021, 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA