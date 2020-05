Unaper prevenire il. Lo si può fare anche a tavola con uno stile di vita sano? I funzionari dinegli Stati Uniti hanno detto mercoledì a un'intera città di seguire una dieta, nel tentativo di combattere l' aumento di peso indotto dal lockdown del coronavirus . Le restrizioni di soggiorno a casa hanno causato molte persone a mangiare stress - un fenomeno soprannominato "Quarantena 15" o "COVID 10" - potenzialmente mettendole più a rischio per la malattia. Lo riporta il NyPost."A causa del crescenteche stiamo assistendo a un sacco di cibo emotivo ... io stesso ho messo su qualche chilo", ha detto il legislatore della contea di Suffolk William Spencer in una conferenza stampa che annunciava l'iniziativa The Healthy Huntington. Le condizioni sottostanti legate all'obesità, come il diabete, l'ipertensione e l'asma, possono mettere le persone più a rischio di-19."Dobbiamo prendere il controllo della situazione", ha dichiarato Spencer, presidente del Comitato per la salute del legislatore. L'iniziativa volontaria per la salute, che prevede lezioni online gratuite di esercizi e yoga e consigli nutrizionali, sarà inizialmente offerta ai 200.000 residenti della città di Huntington e potrebbe estendersi ad altri comuni."Spero di iniziare con Huntington e che si diffonda in tutto il paese perché è una cosa molto seria", ha dichiarato il dott. David Buchin, direttore della chirurgia bariatrica dell'ospedale di Huntington, che supervisionerà il programma. “COVID-19, hai il doppio delle probabilità di avere un risultato scarso se sei obeso. Quindi è molto importante che ci mettiamo in forma e diventiamo più sani ", ha aggiunto Buchin.