Demenza, ictus e Parkinson: un uomo su tre e una donna su due a rischio

Una donna su due e un uomo su tre sono destinati a sviluppare una malattia neurologica come demenza, Parkinson e ictus nell'arco della propria vita, ma strategie preventive potrebbe ridurre il rischio di ammalarsi, fino anche a dimezzarsi, a seconda dell'età dell'individuo. Sono le stime che arrivano da uno studio pubblicato sul Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry e condotto presso l'Università Erasmus a Rotterdam.Lo studio si è basato sull'analisi di dati clinici relativi a 12.000 persone dai 45 anni i su, tutti partecipanti all'indagine epidemiologica 'Rotterdam Study', arruolati a partire dal 1990 e seguiti fino alla morte o fino al 2016. Nel corso dello studio 5291 persone sono decedute, 1489 persone con una diagnosi di demenza, quasi tutte di Alzheimer (quasi l'80%); 1285 hanno avuto un ictus, e 263 hanno ricevuto una diagnosi di Parkinson.Analizzando tutti i dati a disposizione gli esperti hanno stimato che una donna su due e un uomo su tre sono destinati ad ammalarsi di una malattia neurologica nel corso della propria vita. La differenza di genere è ampiamente spiegabile col fatto che generalmente nelle donne la demenza compare prima negli anni. Inoltre, è emerso che i 45enni di entrambi i sessi hanno un rischio simile di andare incontro a ictus nel corso della propria vita e che le donne hanno un rischio doppio dei maschi di avere sia un ictus sia di ammalarsi di demenza.I ricercatori hanno anche calcolato che se con strategie preventive (specie agendo sugli stili di vita) il rischio di ammalarsi potrebbe ridursi del 20% per un 45enne e di oltre la metà per un anziano di 85 anni o più. «Questi risultati rafforzano l'idea che promuovere strategie preventive a livello di popolazione potrebbe sostanzialmente ridurre il peso di malattie neurologiche comuni nella popolazione anziana» - conclude l'autore del lavoro Arfan Ikram.