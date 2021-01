Una nuova variante di Covid si sta diffondendo nel mondo. Si tratta di una variante che sarebbe nata in Brasile ma è stata già riscontrata anche in Giappone. Quattro passeggeri atterrati in Giappone e provenienti dal Brasile sarebbero stati infettati dal coronavirus con i ceppi di Sudafrica e Regno Unito, che sono stati recentemente rilevati nel Paese sudamericano.

I casi

Le autorità giapponesi hanno riferito che due donne e due uomini, arrivati nel Paese asiatico il 2 gennaio dall'Amazzonia brasiliana, sono risultati positivi al Covid-19. In un primo rapporto era stato indicato che i pazienti si erano infettati con la variante sudafricana del virus, ma successivamente è stato precisato che non è esclusa la presenza anche della variante inglese.



Le indagini

Il ministero della Salute brasiliano ha intanto chiesto al Giappone di conoscere i luoghi visitati dai pazienti, nonché le loro nazionalità, per poter seguire il caso ed avviare il necessario monitoraggio.

