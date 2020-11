Covid, Lancet: «Vaccino cinese efficace e sicuro». La risposta immunitaria è immediata e dura 3 anni

Il vaccino cinese sembra essere più che efficace e più che affidabile. A confermarlo è la rivista The Lancet Infectious Diseases, che riporta i dati preliminari dei test di fase 1 e 2. CoronaVac, quindi, prodotto dalla cinese Sinovac, è sicuro e induce una alta risposta immunitaria.

Lo studio si riferisce a test clinici condotti in Cina nei mesi di aprile e maggio scorsi su 774 volontari sani tra i 18 ed i 59 anni di età. La fase 3 di sperimentazione del CoronaVac viene condotta in Brasile in collaborazione con l'Istituto Butantan. «I nostri risultati mostrano che CoronaVac è capace di indurre una rapida risposta anticorpale entro quattro settimane dalla somministrazione, con due dosi a distanza di 14 giorni tra loro. Ciò rende il vaccino adatto per un uso di emergenza durante la pandemia», ha dichiarato Fengcai Zhu, del Centro provinciale Jiangsu per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie di Nanjing.

Resta però ancora da compiersi la fase 3, quella della sperimentazione che potrà far capire se il vaccino è in grado di prevenire l'infezione e di proteggere soprattutto le persone più anziane. Il vaccino cinese potrebbe essere conservato a una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi e potrebbe mantenere la risposta immunitaria per 3 anni. Per ora gli unici effetti indesiderati mostrati sono legati al dolore localizzato nel sito dell'iniezione.

