Il virologo Crisanti avverte: «In autunno più casi e più importanti. Il sistema potrebbe collassare»

Ultimo aggiornamento: Thursday 9 July 2020, 20:31

Il coronavirus è destinato a tornare in autunno . Parola del virologo Andrea Crisanti : «Lo scenario di oggi era prevedibile. Il problema sarà in autunno e in inverno: considerando la dinamica della pandemia e guardando cos'è successo, pensare che siamo in una bolla è utopico.». Il virologo di Padova, noto per il «modello Veneto» del contrasto al Coronavirus, ha parlato oggi in collegamento con la Fondazione Città della Speranza.LEGGI ANCHE«Più intercettiamo tempestivamente i focolai - ha spiegato Crisanti - meno disperdiamo risorse, non bisogna arrivare al punto in cui ci sono troppi cluster e poche risorse a disposizione, perché a quel punto il sistema può collassare e il cluster sfugge di mano. La tempestività diventa capacità operativa, perché prima circoscrivi il focolaio e meno è probabile che germini da un'altra parte: quando ne hai tanti, come probabilmente succederà in autunno e inverno, la chiave sarà questa. Sarà una specie di rincorsa per evitare che i focolai dilaghino», ha concluso.