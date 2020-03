Covid-19, trovata una molecola che potrebbe inibire la riproduzione cellulare del virus

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama ’13b’ e potrebbe essere. Si tratta di unache lega e inibisce l’enzima proteasi usato dal virus per replicarsi nelle cellule infettate. Secondo gli esperti potrebbe essere una valida alleata nella lotta al virus SarsCoV2.La scoperta è stata fatta a seguito di uno studio pubblicato su Science da un gruppo internazionale guidato dall’Università di Lubecca, in Germania. La molecola è stata svelata grazie ai raggi X del sincrotrone Bessy di Berlino e grazie a questo studio si potrà bersagliare il virus in modo da inibirlo nella sua struttura. Alla base di questa analisi si apre una possibilità di cura per il virus che sta terrorizzando il mondo.