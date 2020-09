Covid-19, scoperto il modo in cui il virus attacca il cervello: lo studio potrebbe essere una svolta per la cura

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilriuscirebbe adattraverso due "strade". La prima, già nota, è quella del recettore ACE2, ma pare che il virus possa accedere agli organi umani attraverso una. La scoperta è stata fatta da due team di ricercatori europei, che lavorano in modo indipendente. Tra loro c’è il palermitano Giuseppe Balistreri, 42 anni, dal 2017 professore aggiunto di Virologia molecolare all’Università di Helsinki, in Finlandia.e che potrebbe essere anche l'eventuale soluzione per una cura o un vaccino. Tutto è iniziato quando il virus è stato isolato e si è scoperto che conteneva un genoma in più, una sequenza di amminoacidi noti agli studiosi e particolarmente aggressiva nei confronti dell'uomo. La neuropilina si trova nella parte esterna delle nostre cellule e, come dimostrato dal secondo studio, si lega a un tratto laterale della spike, la proteina-uncino del virus.In questo modo il virus attacca i nostri organi, tra cui anche il cervello. In che modo? Respirando si inala il virus e il legame tra la proteina e il covid che avviene nel naso raggiungerebbe facilmente il cervello causando sintomi neurologici come l'assenza di odori e sapori, molto comuni in questo tipo di patologia. Il modo più semplice di bloccare questo processo sarebbe quello di bloccare la proteina interessata ma potrebbe avere gravi effetti sul corpo umano, quindi lo scopo della ricerca è capire come bloccare la sequenza del virus che si lega a NRP1.