Countdown per la Superluna di fragole. Occhi al cielo per uno spettacolo unico.

Naso all’insù e occhi sbarrati: questa sera i cieli di tutto il mondo saranno illuminati dalla Superluna. Definita “luna delle fragole” dagli americani (perché in concomitanza al periodo di raccolta di questi frutti) e “luna delle rose” in Europa, sarà visibile tra il tramonto e l’alba di oggi. Anticiperà di qualche ora il plenilunio, trovandosi a circa 366mila km dalla Terra che, seppur a 3mila km di troppo, regalerà uno spettacolo meraviglioso. Nonostante la sua denominazione rimandi al colore rosso, la Superluna non sarà rossa, ma molto più luminosa del solito e più grande del 7%. Il consiglio è quello di puntare gli occhi al cielo alle ore 21.00 di oggi venerdì 24 giugno e alle 05:30 di domani e, qualora il meteo non lo permettesse, è possibile vederla in streaming grazie al Virtual Telescope, a partire dalle ore 21.00.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 19:56

