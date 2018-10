Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Naegleria fowleri a dispetto dei danni che riesce a fare nell'uomo, è un organismo minuscolo: misura solo 20 millesimi di millimetro (micrometri) e può infettare diversi animali, tra cui appunto l'essere umano. Non si trova in acqua salata ma solo in fiumi o laghi, soprattutto quando l'acqua è calda o tiepida, oppure in piscina nel caso filtri e acqua non vengano puliti bene: le lesioni che provoca sono talmente gravi da rendere la malattia mortale nella quasi totalità dei casi (90%). In Italia, scrive il Corriere della Sera, l'unico caso mai avvenuto risale al 2004 e coinvolse un bambino di 9 anni.