Coronavirus, lo studio choc su Nature: «Senza lockdown oltre 70mila morti in Italia»

Il lockdown dell'ultimo mese e mezzo ha salvato la vita a decine di migliaia di persone. Le misure draconiane adottate dall'Italia h

. È quanto emerge da uno studio italiano pubblicato su 'Nature Medicine' dal team di Giulia Giordano dell'Università di Trento. I ricercatori hanno usato un nuovo modello matematico per 'mappare' l'andamento dell'epidemia in Italia, e ipotizzare gli effetti di un allentamento delle misure.«Se le avessimo rimosse dal 9 aprile, solo nel primo anno avremmo avuto 70mila decessi legati a Covid-19 nel nostro Paese - spiega Giordano all'Adnkronos Salute - Ma un 'liberi tutti' il 4 maggio, senza una campagna massiccia di test, un tracciamento meticoloso dei contatti, misure di protezione e distanziamento sociale potrebbe portare a un risultato analogo».I ricercatori descrivono un nuovo modello epidemiologico per la pandemia di Covid-19, chiamato «Sidarthe», che distingue tra casi rilevati (diagnosticati) e non, e tra diverse gravità della malattia. Così hanno diviso la popolazione in otto gruppi: suscettibile (non infetto); infetto (asintomatico o con pochi sintomi, infetto non rilevato); diagnosticato (infetto asintomatico, rilevato); malato (sintomatico infetto, non rilevato); riconosciuto (infetto sintomatico, rilevato); grave (infetto da sintomi potenzialmente letali, rilevato); guarito e deceduto.Gli autoriper mostrare come le restrizioni progressive imposte dal governo abbiano influenzato la diffusione della pandemia in Italia. «Abbiamo previsto un picco dei casi diagnosticati intorno al 16 aprile, cosa che poi sembra essersi realizzata, mentre quello relativo anche ai pazienti asintomatici e non diagnosticati, che dunque tiene conto del sommerso, sarebbe arrivato prima, intorno al 10 aprile».Ma a. «Con un allentamento all'inizio di aprile - ribadisce la ricercatrice - l'epidemia si sarebbe trascinata, e avremmo potuto contare 70 mila vittime nel primo anno. Il nostro modello ci dice che occorre molta cautela, e che non possiamo 'ammorbidire' le misure senza una campagna massiccia di test, un tracciamento meticoloso dei contatti, dispositivi di protezione per i cittadini, che devono saperli usare in modo corretto, e il mantenimento del distanziamento sociale», conclude Giordano.