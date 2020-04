Coronavirus, nuove speranze per una cura da un farmaco contro la pancreatite: ecco come funziona

di Alessia Strinati

Mercoledì 1 Aprile 2020, 17:16

Unsi aggiunge alla lista di quelli che potrebbero esseril(nome commerciale. Si tratta di un medicinale con proprietà anticoagulanti, antivirali e anticancro utilizzato in Giappone per il trattamento della pancreatite acuta.Si tratta di un farmaco che appartiene alla famiglia degli inibitori della proteasi, ovvero degli enzimi virali che producono proteine. Questo tipo di farmaci viene usato nei pazienti con HIV o Epatite C. Nel caso delil medicinale sarebbe in grado di inibire la fusione tra il virus e le cellule umane, impedendo di fatto al virus di agire sull'organismo umano.A studiare l'efficacia di questo farmaco è stato un team del Centro di ricerca per le malattie infettive dell'Istituto di scienze mediche presso l'Università di Tokyo. Studio confermato da altri scienziati di Mosca. Il farmaco sarà testato su alcuni pazienti per capirne l'efficacia.