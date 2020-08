Coronavirus, Remuzzi spegne l'allarmismo: «L'aumento dei contagi è una buona notizia». Ecco le motivazioni

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Agosto 2020, 14:05

«Lè unaparlare sulle pagine di Libero è Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. L'esperto spiega che questo aumento è da tradursi con un maggior numero di tamponi, che prli.«Se salgono, è anche perché ora li sappiamo trovare, e questa è una buona notizia. Forse gli altri Paesi li cercano ancora meglio di noi», aggiunge spiegando che la situazione in Italia è sotto controllo e che non c'è da allarmarsi soprattutto alla luce del fatto che i pazienti in terapia intensiva sono veramente molto pochi. «l dato importante però è che i positivi che scopriamo hanno una carica virale bassa, almeno in Lombardia, e sono per lo più asintomatici», spiega e aggiunge: «Finché non aumentano i ricoveri per Covid in pneumologia e in terapia intensiva possiamo stare abbastanza tranquilli».Sul fatto che il Covid possa essere cambiato il direttore chiarisce la sua posizione: «Tutti i virus cambiano, questo del Covid-19 muta anche lui, ma meno degli altri coronavirus e le variazioni semmai lo hanno reso più trasmissibile, e questa è una pessima notizia». Non esclude però una possibile seconda ondata spiegando che l'inverno favorisce la circolazione di questo tipo di virus e anche chi si è ammalato potrebbe avere dei peggioramenti dello stato di salute con l'arrivo del freddo.