Coronavirus, negativi ma sempre accanto a familiari positivi: la scienza spiega perché alcuni sono "Immuni" per natura

Il Covid-19, con cui si convive da un anno, per molti aspetti è ancora sconosciuto. Perché alcuni sono immuni al coronavirus "per natura". La scienza spiega perché analizzando i casi delle persone che non si sono infettate nonostante fossero a contatto ravvicinato con familiari e amici contagiati. Gli scienziati si sono soffermati per esempio sul caso riportato dal Messaggero di Alessandro e Valeria, una coppia di ternani residenti a Milano. Lui è risultato positivo, mentre la moglie era negativa e si è potuta prendere cura di lui. Di casi simili ce ne sono migliaia.

L'ESPERTO

«Quando c'è una pandemia i fattori in gioco sono il patogeno, l'ospite e l'ambiente, ossia il contesto in cui si sviluppa l'infezione - spiega Giuseppe Novelli, genetista del policlinico Tor Vergata di Roma e presidente della Fondazione Giovanni Lorenzini di Milano - Noi ci siamo concentrati sulla seconda. Studiamo il Dna delle persone, facciamo correlazione statistica in base all'età e al sesso».

LO STUDIO

«Ci siamo prima concentrati sui malati gravi - spiega ancora Novelli - e abbiamo scoperto che esiste un 10-12% di casi che hanno una caratteristica genetica particolare, non riescono cioè a produrre interferone che è la prima molecola di difesa». «L'immunità non è data solo dagli anticorpi - spiega al Messaggero Roberto Luzzati, professore di malattie infettive dell'Università di Trieste - esiste anche l'immunità cosiddetta cellulare. Noi abbiamo la cosiddetta immunità cellulo-mediata nella quale entra in gioco il sistema immunitario cellulare che poi è quello che mantiene la memoria nel tempo, molto più a lungo degli anticorpi che possono anche scomparire».

