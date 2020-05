«Ecco l'anticorpo che uccide il virus». In Israele un passo importante verso la cura del covid-19

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 15:07

Il vaccino daancora non c'è, in compenso In Israele si stanno facendo passi da gigante negli studi dopo l'isolamento di un primomonoclonale neutralizzante, che potrebbero consentire di avere a breve unaefficace e disponibile su larga scala contro i pazienti malati di Il primo annuncio era arrivato il 5 maggio scorso : i ricercatori dell'Israel Institute for Biological Research (IIBR), il laboratorio di maggior prestigio di, erano riusciti a isolare una proteina che, inserita nel corpo di un paziente, funge da immunosoppressore e permette di frenare il decorso della malattia fino a guarirlo. Nelle ultime settimane, i ricercatori israeliani sono riusciti a isolare otto diversi tipi di anticorpi. Lo stato di Israele ha confermato ufficialmente i primi risultati positivi della sperimentazione: anche, ministro della Difesa, avrebbe garantito sull'efficacia della terapia. Parallelamente, si continua a lavorare ad un vaccino: la prima sperimentazione sui roditori è andata a buon fine, ma servirà ancora parecchio tempo per approdare alla fase successiva.Come aveva anche annunciato, un paio di settimane fa, l'ambasciatore israeliano in Colombia,, l'obiettivo ora è quello di produrre una cura contro il: «Non si tratta di un vaccino, quindi non permetterà di prevenire la malattia, ma può essere un buon punto di partenza per una cura efficace, in grado di salvare vite». Dal momento che, in caso di mutazioni del virus, trovare un vaccino sarà alquanto complicato, è bene provare a sviluppare il cosiddetto "vaccino passivo", ovvero uno strumento che non garantisce la prevenzione ma permette, grazie agli anticorpi, la guarigione una volta avvenuta l'infezione.