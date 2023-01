Cometa verde si avvicina alla Terra per la prima volta dall’età della pietra: ecco come vederla

Una cometa verde attraverserà il cielo nel 2023 per la prima volta dall'età della pietra. Sarà a circa 26 milioni di miglia dalla Terra, la distanza più vicina dall'era del Paleolitico superiore, come riporta l'emittente televisiva KXAN News.

La cometa, che ha attraversato l’ultima volta il nostro sistema solare poco più di 50.000 anni fa, raggiungerà il suo punto più vicino al sole il 12 gennaio, quando si troverà entro 100 milioni di miglia dal sole, secondo la NASA.

Inizialmente la cometa era stata ritenuta un asteroide, è stata rilevata per la prima volta come una cometa dagli astronomi Frank Masci e Bryce Bolin all'Osservatorio Palomar nel sud della California nel marzo 2022.

Il 2 febbraio, la cometa sarà a soli 26 milioni di miglia dalla Terra. Una volta che la cometa le passerà vicino, potrebbe non essere mai più vista.

Tuttavia, osservare la cometa ad occhio nudo potrebbe rivelarsi difficile poichè la sua luminosità varia ed è difficile da prevedere. Se la cometa continua a bruciare così intensamente come è stata, apparirà come una striscia verde brillante nel cielo mattutino nord-occidentale per quelli nell'emisfero settentrionale. Per quelli nell'emisfero australe, la cometa sarà visibile a febbraio.

A green comet is set to streak across the sky in 2023 for first time since Stone Age. It will be about 26 million miles from Earth, the closest it has been since the Upper Paleolithic era.



