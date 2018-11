Dolce & Gabbana, sfilata in Cina annullata. Lo spot razzista e la bufera per un post di Stefano

La cometa 46P/Wirtanen ha appena superato la soglia della visibilità ad occhio nudo e si avvia a diventare la cometa meglio visibile degli ultimi anni - aveva scritto lo stesso Carmognani in un post su Facebook tre giorni fa - La cometa si trova ancora prospetticamente nella costellazione della Fornace ma la declinazione aumenta costantemente. Infatti, è già visibile dall'Italia (Aosta compresa!) attorno al passaggio in meridiano che avviene alle 22:48 locali con l'astro a circa 15° sull'orizzonte

La cometa 36P/Wirtanen non è grandissima: ha un diametro di circa 1,2 chilometri. Il prossimo 16 dicembre sarà molto vicina alla Terra: vicina per modo di dire, dato che la distanza sarà di 11,5 milioni di chilometri. La cometa, per una casualità dovuta all’allineamento con la Terra, non mostrerà però la sua coda, che sarà nascosta dalla chioma soprattutto quando - a metà dicembre appunto - raggiungerà il punto più vicino a noi.