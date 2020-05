Coronavirus, la clorochina aumenta il rischio di mortalità: è il farmaco usato da Donald Trump come profilassi

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Maggio 2020, 18:32

Laaumenta il rischio di mortalità in chi contraeÈ quanto sostienein merito al farmaco assunto dacome profilassi. Sembra, infatti, sia legato a più casi mortali tra chi è ricoverato per Covid e problemi al cuore. Lo studio pubblicato si è basato sull'analisi dei dati di 15mila persone ricoverate in 671 ospedali in diversi Paesi.L'idrossiclorochina e la clorochina sono i farmaci antimalarici in fase di sperimentazione contro il coronavirus. Secondo i ricercatori dell', che hanno realizzato la ricerca, non si segnalerebbero benefici sia che si usi i medicinali da soli sia che vengano associati all'antibiotico.La terapia in qualsiasi combinazione dei farmaci è risultata associata a maggior rischio di morte rispetto a quello osservato ina cui questi farmaci non sono stati somministrati. Il maggior rischio è stato osservato nel gruppo trattato con idrossiclorochina e un antibiotico, dove l'8% dei pazienti ha sviluppato aritmia cardiaca, rispetto allo 0,3% del gruppo di controllo.