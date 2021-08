Cercasi volontari per "i viaggi" su Marte, l'annuncio della Nasa: «Tra i 30 e i 55 anni»

Cercasi aspiranti marziani «Marte ha bisogno di te!». L'annuncio è ironico, ma nei fatti si tratta della richiesta della Nasa, alla ricerca di volontari pronti a simulare la vita sul pianeta rosso. La missione si chiamerà Analog e consisterà in una serie di esperimenti della durata di un anno all’interno di una capsula di 150 metri quadrati che ricrea le condizioni ambientali di Marte.

L'agenzia spaziale americana ha pubblicato un annuncio per reclutare volontari che partecipino alla prima simulazione di una missione su Marte. Si comincia nell'autunno del 2022 e avverrà ancora sulla terraferma in attesa di un futuro non troppo lontano verso un mondo nuovo.

Queste simulazioni hanno lo scopo di aiutare la ricerca a realizzare tecnologie in grado di consentire la vita su Marte. «Le missioni Analog sono fondamentali per comprendere le complesse esigenze della vita sulla superficie marziana», ha affermato Grace Douglas, scienziata a capo della ricerca sulla tecnologia alimentare avanzata presso il Johnson Space Center della NASA a Houston.

«Le simulazioni sulla Terra ci aiuteranno a comprendere e contrastare le sfide fisiche e mentaliche gli astronauti dovranno affrontare prima, durante e dopo il viaggio».I candidati ideali sono cittadini statunitensi sani e motivati, non fumatori, di età compresa tra 30 e 55 anni e con una conoscenza ottima dell'inglese.

