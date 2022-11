Il cedro del Libano sta scomparendo, colpa del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico sta colpendo anche uno degli alberi più antichi e maestosi del mondo, il cedro del Libano: l'albero che è a tutti gli effetti il simbolo del paese sta riducendo sempre di più la sua presenza, tanto che ricopre ormai appena 17 km quadrati.

Cosa sta succedendo

Forse non tutti sanno che anche in Italia c'è una piccola riserva di cedri del Libano: si trova a san Cesareo, in provincia di Roma, ed è proprio lì che il 21 novembre, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, si omaggia il cedro con un evento inclusivo a cura della no-profit Yourban 2030, con la piantumazione di due nuovi cedri e con l'inaugurazione di due monumentali opere di street art.I due murales, realizzati dallo street artist Luogo Comune sono stati realizzati con pittura Airlite mangia-smog, in grado di eliminare 110 kg di Co2 nell'aria.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 12:32

