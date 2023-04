Capelli grigi, scoperto il meccanismo che li fa diventare così

di Redazione web

Con l'avanzare dell'età i capellidiventano grigi per colpa di alcune cellule staminali che

perdono la capacità di muoversi su e giù nei follicoli piliferi, condizione necessaria per maturare in melanociti e produrre pigmento. Questo meccanismo a yo-yo, scoperto per la prima volta nella pelle dei topi, potrebbe essere presente anche nell'uomo, aprendo la strada a nuovi trattamenti per mantenere il colore della chioma.

Lo studio pubblicato sulla rivista Nature

Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature dai ricercatori della New York University Grossman School of Medicine. Nei loro esperimenti sui topi, grazie a tecniche per la

visualizzazione in vivo in 3D e a tecnologie per il sequenziamento dell'Rna, i ricercatori sono riusciti a seguire e tracciare le cellule in tempo reale mentre invecchiavano e si

muovevano tra un compartimento e l'altro del follicolo pilifero, maturando e poi ritornando ancora staminali.

Cosa succeda ai nostri capelli

I dati raccolti dimostrano che col passare del tempo, man mano che i capelli cadono e ricrescono, sempre più staminali perdono la loro peculiare capacità di muoversi su e giù nel follicolo pilifero. In pratica restano intrappolate nel rigonfiamento della zona soprabulbare, non maturano e non riescono a scendere nella zona germinale del bulbo dove la proteina Wnt le avrebbe indotte a trasformarsi in melanociti che producono pigmento. «Questi risultati suggeriscono che la motilità e la differenziazione reversibile delle cellule staminali dei melanociti sono fondamentali per mantenere i capelli sani e colorati», afferma la coordinatrice dello studio, Mayumi Ito. Per questo il suo gruppo di ricerca intende sviluppare nuove strategie per ripristinare la motilità delle staminali o per spostarle direttamente nel compartimento germinale del follicolo dove possono produrre pigmento.

