Raro calamaro degli abissi si avvinghia alla telecamera degli scienziati: l'avvistamento senza precedenti nell'Oceano Pacifico

Gli scienziati della Western Australia University e di Kelpie Geosciences (Gran Bretagna) hanno ripreso un raro calamaro nelle acque profonde dell'Oceano Pacifico. La ripresa è avvenuta a circa un chilometro di profondità e mostra l'animale avvinghiarsi alla telecamera.

Le riprese

È estremamente raro avvistare un animale del genere nel suo habitat naturale. L'esemplare è uno dei più grandi al mondo, può superare i due metri di lunghezza, e alla fine dei tentacoli ha due fotofori, organi capaci di mettere luce grazie al contatto con alcuni microrganismi presenti nell'acqua. Secondo gli scienziati, i fotofori di questo calamaro sono i più grandi del regno animali e hanno la dimensione di un limone.

Il calamaro Dana, questo il nome dell'animale, è una specie molto rara da avvistare, visto che vive in profondità e raramente si avvicina alla superficie. Le poche informazioni che si conoscono sull'animale, hanno spiegato gli ricercatori, derivano dagli studi svolti sulle carcasse trovate sulle spiagge. Il nuovo video sarà molto utile per far capire agli esperti come vivono questi animali.

