C'è vita dopo la morte? Cos'hanno scoperto sul cervello dopo che il cuore smette di battere

Lunedì 2 Dicembre 2019, 18:19

LOLNEWS.IT - Tra le domande più ataviche dell’uomo, alcune forse sono destinate finalmente ad avere una risposta: una di queste è legata alla possibilità che ci sia vita dopo la morte. Una possibilità per molti allettante, ma che finora si è dovuta scontrare con una spessa coltre di scetticismo. Adesso, però, uno studio americano ha indagato sulle esperienze pre-morte da parte di persone che sono sopravvissute a un attacco cardiaco dopo essere state date per morte e poi tornate in vita. La ricerca in questione è stata condotta dal team del dott. Sam Parnia, direttore della terapia intensiva e della ricerca di rianimazione presso la NYU Langone School of Medicine di New York City. Gli scienziati hanno intervistato i soggetti che hanno spiegato nel dettaglio le sensazioni provate mentre stavano per lasciare questo mondo: alcuni sopravvissuti all’infarto hanno dato testimonianze comuni dichiarando di essere rimasti coscienti rispetto a ciò che accadeva intorno a loro.