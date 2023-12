Covid, «i bambini nati durante la pandemia fanno più fatica a parlare e conoscono meno parole». Dalla Spagna una ricerca choc

di Lee Gotti

La crisi scaturita dalla pandemia da Covid-19 ha avuto effetti significativi in vari settori, con particolare riguardo alla salute mentale della popolazione. L'incertezza legata alla malattia e le misure di controllo adottate (lockdown, restrizioni alla mobilità, isolamento sociale, ecc.) hanno avuto un impatto rilevante sulla popolazione in generale.

Sebbene i bambini abbiano sperimentato forme più lievi della malattia, durante il lockdown i casi di sintomi emotivi, comportamentali e disturbi del sonno sono aumentati significativamente nei più piccoli. La situazione eccezionale ha avuto effetti anche sullo sviluppo linguistico dei neonati nati durante la pandemia, poiché il lockdown, l'isolamento sociale e l'uso di mascherine hanno limitato le interazioni sociali e l'esperienza vitale dei bambini. Lo spiega uno studio scientifico spagnolo.

L'importanza dei primi mesi di vita per lo sviluppo del linguaggio

I primi mesi di vita sono cruciali per lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale. La pandemia ha sollevato preoccupazioni sul possibile impatto su abilità come l'identificazione dei suoni, la segmentazione del linguaggio e la comprensione delle parole. Studi preliminari suggeriscono una possibile evoluzione più lenta, non solo nello sviluppo generale ma anche in quello linguistico, nei bambini nati durante la pandemia rispetto a quelli nati prima.

Uno studio condotto su 153 bambini tra i 18 e i 31 mesi ha confrontato quelli nati prima della pandemia con quelli nati durante o poco prima di essa. I risultati hanno mostrato che i bambini nati durante la pandemia hanno sviluppato un vocabolario più limitato e strutture linguistiche meno complesse rispetto a quelli nati prima.

La testimonianza

«I due gruppi - raccontano gli autori su The Conversation - erano “pre-pandemia” (PRE) e “post-pandemia” (POST).

«I nostri risultati - si legge - hanno mostrato che i bambini nati durante la pandemia usavano meno parole distinte, il che significa che avevano un vocabolario più esiguo. I bambini nati prima della pandemia, d'altra parte, erano in grado di usare frasi più complesse, con più parole e una gamma più ampia di strutture».

Le cause dello sviluppo più lento

Le restrizioni sociali, la mancanza di contatti e l'uso di mascherine hanno ridotto gli stimoli linguistici, influenzando negativamente lo sviluppo del linguaggio.

La limitata interazione sociale e la scarsità di stimoli linguistici hanno avuto un impatto evidente sullo sviluppo linguistico, sottolineando l'importanza cruciale delle interazioni sociali precoci. Sebbene gli effetti della pandemia possano attenuarsi nel tempo, i bambini più vulnerabili rischiano di subire conseguenze maggiori, richiedendo un'attenzione particolare per la tempestiva individuazione di situazioni a rischio e l'adozione di interventi mirati per evitare impatti negativi sullo sviluppo futuro.

