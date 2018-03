Asteroide di 200 metri in arrivo domani: "Sfiorerà la Terra..."

Martedì 6 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Occhi al cielo. Un asteroide dal diametro di almeno 200 metri si prepara a salutare la Terra, ma senza rischi. Si chiamae alle 8,53 italiane del 7 marzo si troverà alla distanza minima di 1,4 milioni di chilometri, pari a quattro volte quella che separa il nostro pianeta dalla Luna.Lo rende noto l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope . Rispetto a quello transitato lo scorso 2 marzo, che in confronto sembrava un 'sassolinò, questo avrà dimensioni ben più grandi, «per via del suo diametro, compreso tra i 210 e 470 metri, e passerà a meno di quattro distanze lunari da noi», precisa Masi.Caratteristiche che fanno entrare 2017 VR12 a far parte della famiglia degli asteroidi potenzialmente pericolosi. Questa comprende infatti gli asteroidi con diametro superiore a 150 metri e una distanza dalla Terra inferiore a 7,5 milioni di chilometri. «Anche in questo caso, è bene ribadirlo, non c'è però alcun rischio di collisione con la Terra», aggiunge Masi. Chi volesse potrà osservarlo con l'aiuto di telescopi amatoriali, proprio per via delle sue dimensioni e del suo passaggio 'relativamente vicinò.Se non si ha a disposizione un telescopio, si potrà assistere al passaggio ravvicinato grazie al Virtual Telescope, con le dirette in streaming trasmesse sul sito Ansa Scienza alle 1,00 di questa notte e la mattina del 7 marzo alle 11,00 attraverso il telescopio Tenagra in Arizona. «L'asteroide - conclude Masi - transiterà tra le costellazioni dei Cani da caccia, della Vergine e della Chioma di Berenice, prima di spostarsi più a Sud verso l'Idra. Tuttavia è possibile che la Luna, al suo ultimo quarto, interferisca un poco con l'osservazione».