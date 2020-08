Un asteroide ha sfiorato pericolosamente la Terra pochi giorni fa (e nessuno se n'è accorto)

Asteroide sfiorerà la Terra: ecco quando e cosa dice la Nasa

Unpoco più di una settimana fa, senza che nessuna agenzia spaziale se ne potesse accorgere prima del passaggio ravvicinato. L'asteroide, lo scorso, è infatti passato ad una distanza inferiore a quella convenzionalmente considerata di sicurezza (2.950 chilometri al di sopra del Sud dell'Oceano Indiano).In genere, laè solita scoprire gli asteroidi e monitorarne il percorso di avvicinamento allacon un certo anticipo, ma non è stato questo il caso. «Non lo abbiamo visto arrivare», ha candidamente ammesso Paul Chodas, direttore del Cneos della Nasa. A parziale discolpa dell'agenzia spaziale nord-americana, tuttavia, c'è un fattore: le dimensioni piuttosto ridotte dell'asteroide. In un comunicato , laha spiegato: «ha una larghezza che varia dai tre ai sei metri, ma se fosse entrata nella traiettoria di impatto probabilmente, a contatto con l'atmosfera terrestre, si sarebbe trasformata in una palla infuocata». Secondo gli esperti, esistono centinaia di milioni di asteroidi delle dimensioni di, ma è molto difficile individuarli prima del loro passaggio vicino alla Terra. Ad ogni modo, la maggior parte di questi asteroidi, a differenza di, passano a distanza di sicurezza dal nostro pianeta.«Osservare l'avvicinamento di un piccolo asteroide è fantastico, perché possiamo vedere come la gravità terrestre devia drasticamente la traiettoria» - ha segnalato Paul Chodas - «Nel caso di, l'ha avuto una rotazione di 45 gradi quando è passato vicino al nostro pianeta». Il primo avvistamento di 2020 QG è avvenuto grazie al telescopio Zwicky Transient Facility, ma solo sei ore dopo il punto di minima distanza dalla Terra, quando l'asteroide aveva già iniziato ad allontanarsi.