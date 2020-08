Asteroide sfiorerà la Terra: ecco quando e cosa dice la Nasa

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

il prossimo 2 novembre: lo ha calcolato la Nasa.(Near Earth Objects Studies) presso il Jet Propulsion Lab dell'agenzia spaziale americana, sulla base dell'osservazione del corpo celeste per 12-968 giorni ha calcolato che il suo diametro non supera i tre metri e che le sue possibilità di colpire il nostro pianeta sono intorno allo 0.41%, e gran parte di esso verrebbe distrutto dall'attrito con l'atmosfera se si trasformasse in meteorite., conclude la Cnn, commentando la Nasa, sono praticamente nulle.