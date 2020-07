L'asteroide 2020 ND sfiorerà la Terra, la Nasa: «Tra due giorni il passaggio più vicino»

Ultimo aggiornamento: Wednesday 22 July 2020, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi notevoli dimensioni si accinge a passare molto vicino alla, con un'allerta di potenziale pericolo già diramata. Lo ha annunciato la, che spiega come il passaggio più vicino al nostro pianeta dell'avverrà tra due giorni, venerdì 24 luglio 2020.L'agenzia spaziale nordamericana ha spiegato che l'ha un diametro massimo di circa 170 metri e tra venerdì e sabato passarà a circa cinque milioni di chilometri dalla. La vicinanza dal nostro pianeta consentirà alla Nasa di approfittarne per uno studio approfondito dell'asteroide.La stessaha spiegato che, per la relativa vicinanza alla, l'asteroide è stato ufficialmente classificato come "potenzialmente pericoloso" a causa dell'attrazione gravitazionale tra i corpi celesti quando le orbite si avvicinano. Ad ogni modo, non c'è nulla da temere: l', scoperto e studiato per la prima volta nel lontano 1945, da tempo percorrendo la propria orbita si avvicina alla Terra. Da 75 anni a questa parte, infatti, è già passato quattro volte nelle vicinanze del nostro pianeta.