Asteroide sulla Terra provocò estinzione dei dinosauri e scatenò un mega-terremoto di magnitudo 10

La caduta di un asteroide sulla terra avrebbe provocato l'estinzione dei dinosauri e causato un super terremoto lungo settimane o addirittura mesi. Una nuova ipotesi emerge da uno studio della Geological Society of America, su Chicxulub, l'asteroide che circa 66 milioni di anni fa, portò alla distruzione del 75% delle specie viventi sulla Terra, con un impatto terrestre di 10 chilometri di diametro scatenando un'energia così potente da superare di 50mila volte quella rilasciata dal terremoto di magnitudo 9.1 che nel 2004 scatenò lo tsunami nell'oceano indiano.

Asteroide disastroso

Gli scienziati americani hanno calcolato l'intensità del terremoto generato dall'asteroide, giungendo alla conclusione dopo aver analizzato i sedimenti delle sezioni appartenenti a varie epoche preistoriche del Cretaceo-Paleogene in vari Paesi, tra cui Colombia, Messico e Stati Uniti. Chicxulub formò un cratere, che prese il suo nome, di circa 200 chilometri che si trova nell'attuale Penisola dello Yucatan, in Messico. Secondo i ricercatori lo tsunami scatenato dal masso spaziale generò onde alte 1,5 chilometri, che raggiunsero la velocità di oltre 140 km orari sulla terra, provocando un terremoto di violenza inimmaginabile, oltre i 10 magnitudo.

Ricerche sul campo

Gli strati di fango e arenaria nel fondo del mare hanno subito una deformazione attribuibile alle scosse sismiche. «Questi elementi ci permettono di ricostruire la storia della geologia del luogo, ma ci sono altre zone in cui abbiamo identificato indizi a sostegno dell'ipotesi del mega-terremoto. Ad esempio, in Messico, in Mississippi, Alabama e Texas, abbiamo trovato delle crepe che potrebbero essere collegate all'evento sismico» ha osservato Hermann Bermùdez, a capo del gruppo di ricerca.

