Anticoncezionali per uomini presto realtà: «Gel da spalmare sulle scapole, sicuro ed efficace. Effetti collaterali? Minimi»

Presto anche gli uomini potrebbero avere a disposizione un anticoncezionale e condividere questa responsabilità con le donne. Si tratta di un gel a base ormonale da spalmare sulle spalle una volta al giorno e, secondo un nuovo studio, i risultati - annunciati domenica 2 giugno alla conferenza della Endocrine Society a Boston - sono molto promettenti.

«Lo sviluppo di un metodo contraccettivo sicuro, altamente efficace, affidabile e reversibile per gli uomini è un'esigenza insoddisfatta», ha dichiarato in un comunicato stampa la dottoressa Diana Blithe, autrice dello studio e a capo del Contraceptive Development Program deil National Institutes of Health.

Lo studio sugli anticoncenzionali per gli uomini

La seconda fase dello studio, secondo quanto riportato dal New York Post, ha interessato 222 uomini di età compresa tra i 18 e i 50 anni, i quali hanno utilizzato circa un cucchiaino di gel composto da testosterone e segesterone acetate, applicandolo una volta al giorno su ciascuna spalla e, più precisamente, sulla scapola. L'86% degli uomini ha subito una soppressione dello sperma dopo circa 8 settimane, un tempo ridotto rispetto alle aspettative dei ricercatori.

Diana Blithe ha dichiarato che «se è vero che gli studi hanno dimostrato che alcuni agenti ormonali possono essere efficaci per la contraccezione maschile, il limite è stata la lenta insorgenza della soppressione spermatogenica».

Negli studi precedenti erano necessarie dalle 9 alle 15 settimane affinché si cominciassero a vedere i risultati sperati. Nonostante i decenni di ricerca non esistono ancora anticoncenzionali per gli uomini che siano stati approvati, e secondo i ricercatori ciò è dovuto alla mancanza di fondi e non di potenziale. Daniel Johnston, a capo del National Institute of Child Health and Human, ha dichiarato alla Abc: «Sono ormai 50 anni che facciamo pressioni a favore di contraccettivi ormonali maschili, ma non ci sono abbastanza soldi disponibili per la terza fase dello studio clinico», vale a dire uno degli ultimi passaggi prima che il farmaco venga approvato per l'uso.

Uno dei partecipanti allo studio, Logan Whitehead, ha detto a Nbc News che l'applicazione del gel è stata facile e gli effetti collaterali minimi, tra cui acne nella parte superiore della schiena e aumento di peso (che però, specifica, potrebbe derivare dal lavoro sedentario recentemente accettato). Nonostante il successo dello studio, non ci sono ancora piani per la terza fase proprio per la mancanza di finanziamenti.

