Coronavirus , sos allergie : via libera dal Governo alla cura del verde pollini «è importante il via libera ai lavori di manutenzione del verde per cercare di prevenire il dilagare di allergie ma anche per scongiurare i gravi pericoli determinati dalla caduta di alberi e rami favoriti dall'incuria e dal moltiplicarsi di eventi climatici estremi». Lo afferma Coldiretti nell'esprimere apprezzamento per la riapertura delle attività di cura e manutenzione del paesaggio a partire dal 14 aprile prevista dal



per cercare di prevenire il dilagare di allergie ma anche per scongiurare i gravi pericoli determinati dalla caduta di alberi e rami favoriti dall'incuria e dal moltiplicarsi di eventi climatici estremi». Lo affermanell'esprimere apprezzamento per la riapertura delle attività di cura e manutenzione del paesaggio a partire dal 14 aprile prevista dal Decreto del presidente del Consiglio , insieme alla selvicoltura e alla manutenzione delle aree forestali.

Coldiretti plaude, dunque anche, all'inserimento nel decreto delle attività forestali indispensabili con l'arrivo delle alte temperature, che favoriscono il moltiplicarsi degli incendi nei boschi. «Una decisione - sottolinea l'associazione - determinante per l'ambiente e la sicurezza della popolazione in un Paese come l'Italia dove più di 1/3 della superficie nazionale è coperta da boschi per un totale di 10,9 milioni di ettari. Un patrimonio che va salvaguardato in un 2020 segnato fino ad ora da caldo e siccità che hanno creato condizioni ambientali particolarmente favorevoli allo scoppio degli incendi».

