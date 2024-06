Zanzara tigre, l'insetto responsabile della dengue è sempre più diffuso in Europa: «Attenzione ai viaggi all'estero»

La zanzara tigre è in Europa. Si è diffusa in almeno 13 Paesi dell'Unione Europea. Tra questi Francia, Spagna e Grecia. Il principale responsabile è il cambiamento climatico che sta creando condizioni ideali alla diffusione di questo tipo di insetto che trasmette la dengue. A confermarlo, come si legge sulla BBC, è stato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'ECDC.