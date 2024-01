«Ecco come si vive fuori dal mondo, lontana dalla civiltà», la scelta della 21enne (e i suoi video) affascinano il web

Fuori dal resto del mondo, isolata dalla civiltà, Torika Christian, 21 anni, residente a Pitcairn, condivide la sua affascinante vita sull'isola remota dell'Oceano Pacifico meridionale attraverso i video di TikTok. Pitcairn, avvistata per la prima volta dagli esploratori occidentali nel 1767 e successivamente colonizzata dai ribelli della HMS Bounty nel 1789, è l'unico territorio britannico d'oltremare nella regione. Con una popolazione di circa 50 persone, l'isola presenta un paesaggio incantevole e una comunità in cui tutti si conoscono.

La vita a Pitcairn è caratterizzata dalla pesca, dall'accoglienza occasionale di crocieristi, dall'attesa settimanale di approvvigionamenti e dall'ammirazione della natura circostante. L'accesso all'esterno dipende da due navi d'acciaio utilizzate per trasportare persone e merci da e verso le navi al largo, dato che l'isola non dispone di un vero porto o di una pista di atterraggio, come descrive il Daily Mail.