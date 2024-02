Vittorio Emanuele di Savoia, dall’omicidio di Dirk Hamer al rientro in Italia: chi era il figlio dell'ultimo re

Figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II. Nato in Italia, a Napoli, nel 1937. Cresciuto, per ovvie ragioni, in esilio in Svizzera. Vittorio Emanuele di Savoia è l’ultimo erede ufficiale al trono: ha rimesso piede sul suolo italico solo nel 2002 grazie all’abolizione dell’articolo della Costituzione che proibiva l’ingresso in Italia ai discendenti maschi - solo loro potevano pretendere il trono - di Casa Savoia.

Una vita «al massimo»

Una vita turbolenta quella di Vittorio Emanuele. Amante della bella vita e delle belle donne. Incappato in più di un inciampo. Tanto che il suo nome è diventato noto a tante procure italiane. Che lo hanno, negli anni, indagato per vari reati, dal traffico d’armi al gioco d’azzardo. Era persino uno degli iscritti alla Loggia Massonica P2. Ed è finito nelle patrie galere di Potenza nel 2006.

Ma nessun evento è stato tanto catastrofico quanto quello del 18 agosto 1978: l'omicidio di un ragazzo tedesco di 19 anni, Dirk Hamer, al quale sparò in circostanze misteriose in Corsica. V.E fu indagato anche per traffico d'armi.

Ma oltre questo, oltre i probabili dissapori col padre durante il liceo che gli aveva ritirato l'appannaggio, il suo matrimonio a Las Vegas con l'ex sciatrice nautica svizzera Marina Doria è stato celebrato senza il regio assenso che il padre ci teneva che rispettasse come se fossero ancora sul trono.